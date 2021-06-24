Бабиш высказался за развитие диалога Чехии с Россией

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает необходимым поддерживать диалог своей страны с Россией. Об этом он заявил в четверг журналистам перед началом саммита сообщества Евросоюза в Брюсселе 24-25 июня, основной темой которого станут отношения с РФ.

"Несмотря на то, что наши [Чехии] отношения с Россией находятся на точке замерзания после [инцидента] во Врбетице, диалог нужен", - отметил премьер.

Бабиш отказался однозначно ответить на вопрос, как он относится к возможности проведения встречи глав государств ЕС и президента России Владимира Путина, как это предложили Германия и Франция. Между тем, по его словам, важно, как к этой инициативе Берлина и Парижа отнесутся лидеры других стран Евросоюза.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позднее стороны договорились о приведении в паритетное соответствие штатов посольств РФ в Праге и Чехии в Москве. В каждом из них с 1 июня работают по семь дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников.

Бабиш также сказал, что на саммите ЕС ожидает обмена информацией с лидерами стран сообщества по поводу методов борьбы с распространением в Европе индийского штамма коронавируса варианта "Дельта". Он подчеркнул необходимость ускорить темпы вакцинации жителей Евросоюза. Чехия, по его словам, готова поделиться излишками вакцин с нуждающимися государствами вне ЕС.

Касаясь темы нелегальной миграции в ЕС, премьер подчеркнул необходимость помогать потенциальным беженцам у них на родине и борьбы против контрабандистов, осуществляющих их доставку в Европу.