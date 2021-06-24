СМИ: исследование генома умершей в мае в Индии пациентки показало штамм "Дельта плюс"

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июня. /ТАСС/. Индийский штат Мадхья-Прадеш сообщил в четверг, что секвенирование генома пациентки, скончавшейся от коронавирусной инфекции 23 мая, показал наличие варианта штамма вируса "Дельта плюс". Об этом сообщает в четверг газета The Economic Times со ссылкой на представителей местных властей.

По мнению властей штата, это, возможно, первый официально подтвержденный случай смерти от такого варианта коронавируса. Всего в штате было выявлено пять случаев заражения этим вариантом вируса, четверо пациентов выздоровели. Их образцы еще тогда были отправлены на исследование. Сообщается, что скончавшаяся женщина не была привита от COVID-19.

В среду телеканал NDTV со ссылкой на медицинские источники сообщил, что число заразившихся в Индии новым вариантом штамма коронавируса "Дельта плюс" составляет порядка 40.

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", была впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года, часто этот штамм называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным.