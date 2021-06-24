СМИ: премьер Алжира подал президенту прошение об отставке своего правительства

РАБАТ, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Алжира Абдельазиз Джеррад в четверг подал президенту страны Абдельмаджиду Теббуну прошение об отставке своего правительства. Об этом сообщает национальное телевидение.

Прошение подано в соответствии со статьей 113 конституции, после оглашения в среду вечером Конституционным судом (КС) окончательных результатов парламентских выборов, прошедших 12 июня.

Согласно данным КС, победу на досрочных выборах в 407-местное Национальное народное собрание (ННС, нижняя палата парламента) Алжира одержала правящая партия "Фронт национального освобождения" (ФНО), обеспечившая себе 98 мандатов в новом составе ННС. Независимым кандидатам досталось 84 места, а умеренные исламисты из "Движения общества за мир" получили 65 кресел в нижней палате парламента.

"Национальное демократическое объединение" (НДО) завоевало 58 мандатов, партия "Аль-Мустакбаль" - 48, а движение "Аль-Бина" - 39. Остальные партии сумели обеспечить себе от одного до трех мест в ННС. ФНО является одной из двух крупнейших правящих партий Алжира наряду с НДО. Из 24,4 млн граждан страны, имевших право проголосовать, к урнам пришли более 5,6 млн, таким образом явка составила 23%.

Досрочные выборы состоялись в связи с тем, что 18 февраля Теббун распустил ННС. Объясняя причины решения, он подчеркнул, что новые выборы позволят "открыть двери для молодежи". По мнению политических комментаторов, досрочные выборы призваны учесть ряд требований участников протестного движения, которые с 2019 года добиваются реализации коренных реформ и смены правящей элиты. Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году.