Грушко: инцидент с британским эсминцем станет предметом профессиональных разбирательств

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море станет предметом профессиональных разбирательств. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.

"Военная сфера - это сфера, где решения должны приниматься взвешенно. Я убежден в том, что вчерашний инцидент станет предметом профессиональных разбирательств", - сказал он.

Россия надеется, что на Западе будут извлечены уроки после инцидента с эсминцем, добавил Грушко. "Хотелось бы надеяться, что будут извлечены уроки. В данном случае мы своими военными и политическими действиями показали, что наши интересы будут обеспечены на 100%, никаких сомнений на этот счет не должно быть", - сказал замминистра.