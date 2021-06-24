Ожидаемая продолжительность жизни в Китае за 70 лет выросла в два раза

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Китае выросла с 35 лет в 1949 году до 77,3 лет в 2019 году. Об этом говорится в опубликованной в четверг Госсоветом КНР Белой книге "О практике Коммунистической партии Китая в области уважения и защиты прав человека".

"Уровень защиты прав на жизнь и на охрану здоровья в Китае существенно повысился. <…> В 2019 году ожидаемая средняя продолжительность жизни в КНР составила 77,3 лет против 35 лет в 1949 году", - сказано в документе.

Как отмечается, за прошедшее время коэффициент материнской смертности снизился до 17,8 на 100 тыс., коэффициент младенческой смертности сократился до 5,6.

В Белой книге указывается, что ключевые показатели в сфере здравоохранения в Китае "в целом лучше, чем в среднем в странах со средним и высоким уровнем дохода". Также подчеркивается, что уровень защиты прав женщин и детей на жизнь и охрану здоровья значительно вырос.