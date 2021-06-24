Киев обратился в Интерпол с просьбой объявить в розыск экс-главу Приватбанка

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины направила официальный запрос в Интерпол с просьбой объявить экс-главу правления национализированного Приватбанка Александра Дубилета в международный розыск. Об этом сообщило в четверг издание "Новое время" со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя САП Максима Грищука.

Грищук ответил утвердительно на соответствующий вопрос журналистов, но отказался называть дату обращения, сославшись на тайну следствия.

Высший антикоррупционный суд Украины 2 июня принял решение о заочном аресте Дубилета. Во время заседания прокурор САП просил суд избрать такую меру пресечения, чтобы реализовать постановление о международном розыске экс-главы Приватбанка.

Дубилет фигурирует в двух уголовных делах по фактам растраты денег банка перед его национализацией в конце 2016 года. По словам адвокатов экс-главы, у него гражданство Израиля, и он не может приехать на Украину из-за пандемии.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка - крупнейшей кредитной организации в стране. Банк перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более ;5,7 млрд). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Игоря Коломойского и компании Triantal, владевших 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка соответственно, о признании недействительным договора купли-продажи кредитной организации. Сегодня Хозяйственный суд Киева закрыл производство по иску Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи акций Приватбанка.