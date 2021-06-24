Обыски по делу Медведчука в ОПЗЖ назвали попыткой фальсификации доказательств против него

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Очередные обыски у главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его родственников и в офисе ОПЗЖ проведены по заданию центральной власти страны с целью фальсификации доказательств против политика. Такое мнение выражено в заявлении ОПЗЖ, обнародованном в четверг на официальном сайте партии.

"Очередные массовые обыски, проводимые дома у Виктора Медведчука, у мамы его жены Оксаны Марченко, у его родственников, у помощников народных депутатов и в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в котором находятся приемные 12 народных депутатов [Верховной рады] от этой политической силы, - это свидетельство стремления власти фальсифицировать доказательства для того, чтобы подвести хоть какую-то базу под свои надуманные и политически мотивированные обвинения", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ считают, что правоохранительные органы пытаются прибегнуть к фальсификациям документов по делу оппозиционера. Это, по мнению оппозиции, "является вопросом выживания для власти, поскольку Виктор Медведчук обратился в Европейский суд по правам человека, который, без сомнения, даст самую суровую оценку политическим преследованиям". "Встав на путь узурпации власти, [президент Украины Владимир] Зеленский ломает правоохранительную и судебную системы, заставляя выполнять свои преступные указания - искать доказательства существующей только в его голове "очень громкой истории" с финансированием ОПЗЖ", - говорится в документе.

Оппозиция также отмечает, что нынешняя украинская власть пытается "узаконить внесудебные расправы над всеми инакомыслящими". "Инициативы власти ввести в Уголовный кодекс понятие "политико-правовое решение" (которое, по сути, дает властям возможность в отдельных случаях действовать в обход судебного процесса - прим. ТАСС), а также законопроект, направленный на запрет обжалования в суде санкций СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины - прим. ТАСС), ведут к узурпации власти и концентрации властных полномочий в одних руках", - подчеркивают представители ОПЗЖ.

В связи с этим в документе содержится требование "немедленного прекращения политических репрессий и практики фальсификации доказательств против оппозиции, привлечения заказчиков и исполнителей этой травли к уголовной ответственности".

Обыски

Ранее сотрудники правоохранительных органов Украины пришли с обысками по месту жительства Медведчука, его тещи, а также в офис ОПЗЖ и рабочие кабинеты ближайших соратников политика. По словам адвоката политика Юрия Татькова, обыски закончились безрезультатно: ничего найдено и изъято не было. В Службе безопасности Украины пояснили, что следственные действия проводились в рамках дела о государственной измене в отношении Медведчука, а также его однопартийца Тараса Козака. В мае этим депутатам предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны".

11 мая силовики уже проводили обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Сам политик считает обвинения в свой адрес политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил его под домашний арест до 9 июля.