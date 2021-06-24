Министр обороны Боливии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

"Я хотел бы акцентировать внимание на помощи российского правительства и президента [Владимира] Путина, по чьему решению была поставлена вакцина против COVID-19. Мы очень благодарны за предоставленную помощь", - сказал Новильо в рамках Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, для Боливии взаимодействие с Россией является ключевым. "Это действительно является очень важным аспектом в укреплении нашей обороны и дальнейшей защиты наших ресурсов и национальных интересов нашей страны", - сказал министр.

Он добавил, что в настоящее время перед Боливией стоят различные военно-политические вызовы. "Но самым серьезным считается обеспечение безопасности наших ресурсов", - добавил Новильо.