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Пандемия COVID-19

Министр обороны Боливии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Для Сукре взаимодействие с Москвой является ключевым, подчеркнул Эдмундо Новильо

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министр обороны Боливии Эдмундо Новильо выразил благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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"Я хотел бы акцентировать внимание на помощи российского правительства и президента [Владимира] Путина, по чьему решению была поставлена вакцина против COVID-19. Мы очень благодарны за предоставленную помощь", - сказал Новильо в рамках Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, для Боливии взаимодействие с Россией является ключевым. "Это действительно является очень важным аспектом в укреплении нашей обороны и дальнейшей защиты наших ресурсов и национальных интересов нашей страны", - сказал министр.

Он добавил, что в настоящее время перед Боливией стоят различные военно-политические вызовы. "Но самым серьезным считается обеспечение безопасности наших ресурсов", - добавил Новильо.

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БоливияРоссияПандемия COVID-19
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