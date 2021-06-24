Глава Минобороны Сербии поблагодарил Россию за принципиальную позицию по Косову

БЕЛГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Глава министерства обороны Республики Сербия Небойша Стефанович поблагодарил Россию за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Сербии. Об этом он заявил в четверг в ходе своего выступления на Московской конференции по международной безопасности.

"Пользуясь случаем я хотел бы еще раз поблагодарить Россию, чью поддержку мы всегда имели в наших требованиях уважать суверенитет и территориальную целостность Сербии. Сербский народ этого не забывает. От всего сердца спасибо вам", - заявил глава оборонного ведомства. В ходе своего выступления Стефанович отметил, что Сербия будет и впредь решительно выступать за последовательное соблюдение международного права и резолюции 1244 Совета безопасности ООН. "Нарушения международного права международным сообществом и нарушение нашего суверенитета - это лишь один из примеров отсутствия диалога последствием чего в настоящее время является ложное образование, возникшее в нашем южном крае, которое уже годами представляет источник угроз безопасности для всей Европы, а также [является] самым большим источником нестабильности на Западных Балканах", - подчеркнул министр.

Он отметил поддержку России в ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в помощи по борьбе с коронавирусом. "Мне даже не нужно напоминать какую помощь они [российские специалисты] оказали нам во время наводнения, обрушившегося на нашу страну в 2014 году, и сегодняшний кризис с коронавирусом, когда наши страны вместе начинают производить вакцину "Спутник V" в сербском институте "Торлак", - сообщил министр обороны.

Как отмечал ранее президент Сербии Александар Вучич, делегация Приштины отказалась выполнять взятые на себя по Брюссельским соглашениям обязательства и создавать Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ). 23 апреля Вучич увязал продолжение диалога Белграда и Приштины с выполнением обязательств Приштиной по Брюссельским соглашениям, заключенным 19 апреля 2013 года. Согласно соглашениям, косовары должны создать в населенных сербами районах Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.