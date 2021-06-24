Путин и Пашинян в телефонном разговоре обсудили тему Нагорного Карабаха

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Россия продолжит посреднические усилия по обеспечению стабильности в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

"В ходе обмена мнениями по Нагорному Карабаху подчеркнута важность последовательной реализации договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года. Российская сторона продолжит активные посреднические усилия, нацеленные на обеспечение стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба кабмина Армении также сообщила, что два лидера обсудили реализацию карабахских договоренностей. "В этом контексте и.о. премьер-министра Армении подчеркнул первостепенную важность возвращения военнопленных", - отмечается в сообщении пресс-службы армянского кабмина.

Лидеры условились о дальнейших личных контактах, сообщили в Кремле.

В среду, 23 июня, Путин обсуждал также тему Нагорного Карабаха в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября прошлого года, там начались активные боевые действия. 9 ноября Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливались на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, перешли под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.