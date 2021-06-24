Глава МИД Литвы назвал безответственным призыв ФРГ и Франции к диалогу с Москвой

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал безответственными предложения Германии и Франции по активизации диалога с Россией. Свое мнение он высказал в комментарии британской газете Financial Times, опубликованном в четверг на сайте издания.

"Если вы попадаетесь в ловушку один или два раза, то это можно посчитать неудачей, однако если вы делаете это десятилетие за десятилетием, то это уже кажется исторической близорукостью", - сказал министр, добавив, что возобновление саммитов ЕС - Россия в то время, когда Москва "ближе всего за последние три десятилетия подошла к советскому уровню тоталитаризма, безответственно".

Издание также обращает внимание на комментарий бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, который на своей странице в Twitter написал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон, выступающие за сближение с РФ, "либо наивны, либо 80 лет истории их ничему не научили". По его мнению, нынешние лидеры Франции и Германии, "в точности как их предки", не учитывают мнения и интересы малых стран Европы, полагая, что ими "можно пожертвовать".

В среду FT со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщила, что Берлин и Париж предложили провести встречу лидеров ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным, что вызвало негативную реакцию представителей стран Балтии. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Брюссель отказался от саммитов ЕС - Россия, которые ранее проводились дважды в год. Впоследствии глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что "предложение Германии и Франции провести саммит с Россией" будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе, который начался в четверг.

Меркель в четверг заявила о том, что Европейский союз должен искать "прямой контакт с Россией и российским президентом". По словам замглавы МИД РФ Александр Грушко, Россия всегда была готова к диалогу с Евросоюзом, однако призвал дождаться итогов саммита ЕС и обсуждения доклада Борреля об отношениях с Россией.