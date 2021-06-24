СМИ: США разместят в третьих странах граждан Афганистана, оказывавших им поддержку

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. США готовятся временно разместить в третьих странах граждан Афганистана, оказывавших им помощь на месте и рассчитывающих на получение американской визы. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на американский правительственный источник.

В минувшую среду министр обороны США Ллойд Остин, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, заявил, что Соединенные Штаты начинают в ближайшее время эвакуировать часть граждан Афганистана. Деталей плана по эвакуации он не привел.

Как уточняет источник The New York Times, речь идет о переводчиках, водителях, инженерах, охранниках, разнорабочих, которые оказывали поддержку американским военным во время проведения операции в Афганистане. Эти люди имеют право претендовать на получение иммигрантской визы в США. Всего заявление на оформление визы подали около 18 тыс. граждан Афганистана, с ними еще порядка 53 тыс. членов семей.

Американское руководство рассчитывает, что на время рассмотрения их заявок и оформления виз эти люди будут находиться на территории третьих стран. Газета не уточняет, о каких государствах идет речь и давали ли они свое согласие на размещение афганских граждан. При этом издание отмечает, что эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не дает гарантий того, что эти люди не будут депортированы домой в случае, если в визе им будет отказано.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.