Президент Филиппин объявил 10-дневный траур в связи со смертью своего предшественника

БАНГКОК, 24 июня. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил с 24 июня по 3 июля национальный траур в связи со смертью бывшего филиппинского лидера Бенигно Акино, который умер в четверг в возрасте 61 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Гарри Роке.

"Президент Родриго Дутерте подписал декларацию, в которой период с 24 июня 2021 года по 3 июля 2021 года объявляется национальным трауром в связи со смертью бывшего президента Бенигно Акино, - отмечается в распространенном заявлении Роке. - В связи с этим национальный флаг должен быть приспущен от восхода до заката на всех правительственных зданиях и сооружениях на всей территории Филиппин <...> в течение 10 дней". "Давайте продолжать молиться и отдавать дань уважения бывшему президенту, который приложил все усилия, чтобы служить нашему народу", - подытожил Роке.

"Я приношу свои искренние соболезнования семье Акино, - сказал Дутерте после церемонии подписания нескольких законов, его выступление транслировал правительственный телеканал RTVM. - Будьте уверены в помощи правительства в этот траурный период". Между тем в четверг днем останки бывшего президента были кремированы. По словам представителей семьи Акино, в пятницу в Университете Атенео-де-Манила состоится месса, а в субботу в Мемориальном парке Манилы пройдут похороны.

Акино, страдавший от различных заболеваний, был доставлен утром в четверг в одну из больниц Кесон-Сити, где позже умер. Акино, являвшийся единственным сыном покойного сенатора Бенигно Акино - младшего и экс-лидера Филиппин Корасон Акино (занимала пост с 1986 по 1992 год), был главой государства с 2010 по 2016 год.