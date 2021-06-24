Эксперт: Пашинян победил на выборах под лозунгами борьбы с монополизацией в политике

ЕРЕВАН, 24 июня. /ТАСС/. Партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, несмотря на неутешительные для страны результаты войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, смогла одержать убедительную победу на внеочередных парламентских выборах, которые прошли в воскресенье. Партия "Гражданский договор" получила примерно 54% голосов избирателей, что на 33% больше, чем у второго фаворита предвыборной гонки - блока экс-президента республики Роберта Кочаряна "Армения". Это дает Пашиняну возможность сформировать убедительное большинство в парламенте и единолично назначить новый кабинет министров.

Развитие такого сценария не было предугадано ни политологами, ни социологами Армении, которые давали больше шансов на победу как раз Кочаряну. Причины, по которым победил Пашинян и проиграла оппозиция, взаимосвязаны, пояснил в беседе с ТАСС доктор политических наук, директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров.

"Электорат Пашиняна в целом сохранился с момента его прихода к власти в 2018 году, - отмечает эксперт. - За него проголосовали около 25% избирателей от общего списка. В итоге при 50-процентной явке он получил голоса примерно половины проголосовавших, что стало достаточным для формирования квалифицированного большинства в парламенте".

По оценке Маркарова, за Пашиняна, помимо его убежденных сторонников, также проголосовал "бизнес, который поддерживает действующую власть, а также госслужащие, армия и полиция". "То есть соответствующий ресурс, по-видимому, был использован", - считает он.

Весомая часть избирателей, уверен Маркаров, голосовала на выборах не столько за Пашиняна, сколько против коллективного образа "бывших властей" и таким образом - против второго президента Армении Роберта Кочаряна. "То есть была негативная повестка, - пояснил эксперт. - Многие из избирателей проголосовали против Кочаряна, связывая годы его правления (1998-2008 гг.) с коррупцией, несправедливостью, монополизацией в политике и экономике. Этому, конечно, же, способствовала и риторика самого Пашиняна, который всю избирательную кампанию построил на призыве к борьбе против тех, кто "обворовывал страну на протяжении тридцати лет".

"Кроме того, на решение избирателей могла повлиять и усталость от проблем безопасности в целом, и Карабаха в частности. Альтернатива, представленная Пашиняном в виде региональной интеграции, сотрудничества с соседями оказалась более привлекательной, нежели предлагаемые Кочаряном жесткие меры", - считает Маркаров.

Ошибки и прозрачность работы

По мнению же представителей команды самого Пашиняна, многие социологические опросы и прогнозы, которые говорили не в пользу партии власти, скорее всего, строились "из интересов конкретных политических сил и, соответственно, искажали действительность". Такого мнения, в частности, придерживается и. о. вице-премьера республики, член правления партии "Гражданский договор" Тигран Авинян. Сам он объясняет победу своей команды на выборах тем, что несмотря на некоторые ошибки у правительства Пашиняна было гораздо больше достижений.

"У нас были ошибки, но за три года после революции 2018 года у нас было гораздо больше достижений, начиная от масштабного строительства дорог и инфраструктурных проектов, и заканчивая борьбой с коррупцией, а также ростом доходов государства", - считает Авинян.

"Наша власть сделала все возможное, чтобы подготовить страну и армию к возможной военной агрессии, но, к сожалению, 2,5 года - не тот срок, за который можно было восстановить баланс сил", - добавил он. По его словам, правительство Пашиняна "всегда работало прозрачно", и граждане Армении оценили это. "Народ своим голосованием дал четкую оценку периоду до и после 2018 года и еще раз выдал нам мандат на продолжение реформ и построения сильного государства", - уверен и. о. вице-премьера Армении.