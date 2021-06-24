Госдеп призвал вывести из Ливии все иностранные силы

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США вновь призвал вывести из Ливии все иностранные силы. Соответствующие высказывания сделал в четверг в ходе телефонного брифинга исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.

"Иностранные игроки должны уважать желание Ливии восстановить суверенитет, соблюдая условия соглашения о прекращении огня от октября прошлого года", - сказал он. В среду неназванный представитель Госдепартамента США высокого ранга утверждал, что Россия и Турция согласны с возможностью обсуждения темы вывода иностранных сил из Ливии. "Касательно понимания с Россией и Турцией, я бы хотел обратиться к ним, чтобы узнать точно, что они намерены делать, - сказал Худ. - <...> Мы призываем их и все стороны немедленно вывести все иностранные силы - регулярные, наемников или какие-либо другие".

По его мнению, наилучшим путем для Ливии будет решение, "с какой страной сотрудничать в вопросе безопасности, когда после выборов появится правительство, представляющее волю ливийцев". Худ заявил, что США хотели бы помочь стране по вопросу выборов.

"Безопасность, очевидно, будет проблемой во многих районах страны, где вооруженные группы, не имеющие отношения к какой-либо правительственной организации, свободно перемещаются и совершают нападения, - сказал он. - <...> У ливийцев давно не было общенациональных выборов. Необходимо вести подготовку людей, даже просто проводить электричество и другие подобные вещи, чтобы обеспечить проведение выборов".

Берлинская конференция

В Берлине в среду проходила международная конференция по Ливии с участием представителей Алжира, Великобритании, Германии, Египта, Италии, Китая, Марокко, Нидерландов, Республики Конго (возглавляет в Африканском союзе комиссию по ливийскому урегулированию), России, США, Туниса, Турции, Франции, Швейцарии, а также делегаций ООН, Африканского союза, Европейского союза, Лиги арабских государств.

Россию на конференции представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По итогам дискуссий он заявил, что, по оценке Москвы, в Ливии ситуация "относительно стабильная" и "в целом идет в правильном направлении". Вершинин отметил, что вооруженное присутствие в Ливии "надо уменьшать", "делать это надо продуманно".

Правительство России неоднократно подчеркивало, что российских военных в Ливии нет. Как указывал в конце марта постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, если кто из граждан РФ "и присутствует в Ливии, то они не представляют российское государство".

Обстановка в Ливии

В Ливии до последнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включал по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о постоянном прекращении огня.

5 февраля Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря 2021 года парламентских и президентских выборов на всей территории страны.