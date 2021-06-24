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Инцидент с британским эсминцем в Черном море

В ООН хотели бы видеть снижение напряженности после инцидента в Черном море

Минобороны России ранее сообщило о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. ООН хотела бы видеть снижение напряженности в Черном море после инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море.

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Об этом заявил в четверг журналистам на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы видели сообщения об этом. Мы хотели бы видеть снижение напряженности любым возможным способом", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать инцидент.

В среду Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

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Инцидент с британским эсминцем в Черном море
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