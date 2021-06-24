Рейтинг самых влиятельных женщин Украины возглавила посол США

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Посол США на Украине Кристина Квин возглавила рейтинг самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус", опередив в списке из 100 человек первую леди страны Елену Зеленскую и генпрокурора Ирину Венедиктову.

В опубликованном в четверг рейтинге журнал "Фокус" отвел супруге президента Украины Елене Зеленской второе место, а на третьем месте оказалась генеральный прокурор Ирина Венедиктова. В пятерку лидеров вошли глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и посол Великобритании Мелинде Симмонс.

В первую десятку также вошли посол Украины в США Оксана Маркарова, совладелица сети "Эпицентр" Галина Герега, депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, сотрудница офиса президента Ирина Победоносцева, а также певица Екатерина Павленко, которая вместе с группой Go-А представляла Украину на "Евровидении".