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Белый дом и сенаторы из обеих партий согласовали пакет модернизации инфраструктуры США

Объем пакета составит $559 млрд

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Белый дом и группа американских сенаторов из обеих партий Конгресса США согласовали в четверг пакет ассигнований с целью модернизации инфраструктуры страны. Об этом заявил в четверг журналистам президент США Джо Байден по итогам завершившихся консультаций с законодателями.

"У нас была очень хорошая встреча. <...> У нас есть сделка [по инфраструктурному плану]", - отметил президент. Объем пакета составит $559 млрд.

Байден представил 31 марта проект модернизации инфраструктуры и развития рынка труда в США объемом более $2 трлн. Республиканцы выступали за значительное сокращение этого объема.

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