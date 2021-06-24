Джонсон на встрече в Лондоне выразил поддержку премьеру Ливии

ЛОНДОН, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку усилиям главы правительства Ливии Абдель Хамида Дбейбы по стабилизации ситуации в стране и обсудил с ним предстоящие в декабре выборы. Об этом говорится в заявлении канцелярии Джонсона, распространенном в четверг по итогам встречи двух политиков.

Как отмечается в сообщении, Джонсон "подтвердил поддержку его (Абдель Хамида Дбейбы) усилий по стабилизации [ситуации в] Ливии и контролю за переходом к демократии".

"Они обсудили сохраняющуюся обеспокоенность по теме безопасности в Ливии, в том числе дестабилизирующее присутствие иностранных бойцов и важность достижения прогресса на пути проведения национальных выборов в декабре. Премьер-министр приветствовал предстоящее открытие в Лондоне европейского центра Национальной нефтяной корпорации Ливии, они договорились усиливать торговлю и инвестиции между двумя странами", - говорится в заявлении.

23 октября прошлого года в Женеве участники комитета в формате "пять плюс пять", который включал по пять военных от формирований бывшего Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, подписали соглашение о постоянном прекращении огня. В итоге в начале февраля после шедших при посредничестве ООН переговоров были избраны премьер-министр единого правительства Абдель Хамид Дбейба и три члена Президентского совета Ливии. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря 2021 года.