США обсудили с РФ перспективы расширения ядерной сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты обсуждали с Россией возможность расширения ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации вокруг идущих в Вене многосторонних переговоров по ядерной программе Ирана, сотрудник Госдепартамента США высокого ранга.

Один из репортеров утверждал, что Россия отвергает перспективы расширения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном и попросил ведущего брифинга прокомментировать это. Однако представитель внешнеполитического ведомства США фактически не согласился с такой постановкой вопроса. "Мы провели обсуждения этого с российскими коллегами. Характеризовать их позицию я не буду. Многие страны согласились с тем, чтобы с Ираном было предпринято больше дипломатического взаимодействия с целью обсуждения спектра вопросов, в том числе региональных. И Россия была одной из сторон, выдвинувших идеи относительно того, как может выглядеть такое дипломатическое взаимодействие. Поэтому я не уверен, что полностью согласен с вашими формулировками", - заявил американский дипломат.

"Тем не менее взгляды [на этот вопрос] есть разные. Наша позиция совершенно ясна: необходимы дальнейшие обсуждения, чтобы укрепить сделку (СВПД - прим. ТАСС). Опять-таки: мы настаиваем на том, что это пошло бы на пользу не только нам. Мы считаем, что это должно быть в интересах Ирана, так как у него тоже есть вопросы, которые ему захочется обсуждать за столом [переговоров]", - отметил представитель Госдепартамента.

Серьезные разногласия

Серьезные вопросы все еще остаются на переговорах в Вене по возвращению США и Ирана к соблюдению СВПД, отметили в Вашингтоне.

"Мы продолжаем вести переговоры. Были сообщения, в которых говорилось, что мы уже достигли сделки с Ираном и осталось только решить, когда мы об этом заявим. Позвольте мне внести полную ясность: мы только что завершили шестой раунд. Мы возобновим [переговоры] или вернемся к седьмому [раунду] где-то в недалеком будущем. И мы бы не стали этого делать, если бы сделка уже была заключена", - отметил дипломат.

"У нас все еще есть серьезные разногласия, которые не удалось преодолеть, по целому ряду вопросов, будь то шаги по ядерной программе, которые Иран должен предпринять, чтобы вернуться в соответствие с требованиями [СВПД], снятие санкций США или последовательность шагов, которые предпримут обе стороны", - указал он.

"Ничто не согласовано, пока не согласовано все, - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства. - И поскольку все не согласовано, у нас до сих пор нет окончательного решения. И все еще остаются некоторые очень важные вопросы, которые необходимо решить".

Сотрудник Госдепартамента подчеркнул, что США не согласятся на седьмой раунд, если посчитают, что "сделка невозможна". "Это (достижение договоренности - прим. ТАСС) остается возможным, это остается нашей целью. Но мы еще не дошли до этого. И я не собираюсь рассуждать о том, сделаем ли мы это, или когда мы придем к этому", - указал дипломат.

Сроки проведения нового, седьмого по счету, раунда переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном пока не определены, добавил сотрудник Госдепа.

"Мы предполагаем, что в Иране, в Тегеране, разумеется, идут консультации ввиду [состоявшихся президентских] выборов. Когда эти консультации завершатся, нас уведомят. Затем мы определим, когда вновь встречаемся", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Но в настоящее время у меня нет забронированных билетов на самолет [в Вену]", - добавил дипломат.

Рамочные договоренности

Соединенные Штаты и Иран не достигли пока никаких предварительных или рамочных договоренностей по ядерным разработкам Тегерана, отметили в Госдепе.

"Нет ничего. Ситуация не обстоит таким образом, как если бы у нас была рамочная договоренность или <...>. Мы все еще ведем переговоры по каждому вопросу: масштаб смягчения [американских] санкций, масштаб шагов, которые сделает Иран, чтобы вернуться к соблюдению своих обязательств в ядерной сфере, последовательность [действий сторон]. Все это все еще обсуждается", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США.

"Так что у нас нет своего рода предварительной сделки по чему бы то ни было. Мы все еще прорабатываем все вопросы, включая упомянутые вами санкции", - отметил американский дипломат, отвечая на вопрос о перспективах отмены ограничительных мер США.

Ведущий брифинга отметил, что стороны оценивают, могут ли подготовить "всеобъемлющий пакет, который будет удовлетворительным". "Пока мы до этого не дошли", - констатировал дипломат.

Ситуация вокруг переговоров

В среду руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что стороны переговоров в Вене согласовали отмену более тысячи экономических санкций в отношении Ирана. Кроме того, 14 июня официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что на переговорах по СВПД по иранской ядерной программе в Вене согласовали отмену всех секторальных санкций, включая нефтяные. Санкции США в отношении Ирана делятся на два типа: секторальные, которые включают экспорт нефти, банковскую и страховую области, судоходство, нефтехимию, строительство и производство автомобилей, и персональные, введенные в отношении иранских физических и юридических лиц.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст договоренности о возобновлении выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий: снятии санкций США с Ирана (и дальнейшем возвращении США в сделку) и выполнении ядерных обязательств Ираном, от которых он существенно отклоняется. Представители государств - участников сделки проводят также отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь рассматривают возможность в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.