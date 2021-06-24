ФСБ предупреждала британский корабль об открытии огня при пересечении границы в Крыму

"<...> Пересек государственную границу Российской Федерации. Если зайдет за границу далее 10 кабельтовых, выполняешь предупредительный", - говорит один из сотрудников в командирской рубке судна ФСБ.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Экипаж пограничного катера ФСБ несколько раз предупредил экипаж британского эсминца Defender об открытии огня в случае пересечения границы РФ, после чего произвел предупредительные стрельбы из бортового орудия по курсу корабля. Это следует из видеозаписи, опубликованной ФСБ РФ.

Далее в ходе переговоров экипажу британского судна несколько раз приказывают сменить курс, иначе будет открыт огонь. Судно не меняет курс, после чего один из сотрудников в рубке командует об открытии предупредительного огня, отдельно отмечая о недопустимости поражения британского судна. Кормовое орудие судна производит три предупредительных выстрела.

В среду Минобороны России сообщило о вторжении британского эсминца Defender в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу по курсу движения эсминца, после чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Британская сторона утверждает, что эсминец выполнял "мирный проход через территориальные воды Украины". По ее версии, российские военнослужащие не открывали огонь в сторону корабля, а "проводили учебные стрельбы".