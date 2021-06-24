Глава МИД Португалии символически передал Словении председательство в Совете Евросоюза

ЛЮБЛЯНА, 24 июня. /ТАСС/. Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва и его словенский коллега Анже Логар приняли участие в церемонии символической передачи председательства в Совете ЕС, прошедшей в четверг вечером в Любляне. Мероприятие было закрытым для прессы в связи с действующими эпидемиологическими ограничениями.

"Спасибо моему словенскому коллеге за приглашение прибыть лично и передать наши обязанности в рамках ротации председательства [в Совете ЕС], - заявил в ходе последующей виртуальной пресс-конференции португальский министр. - Для меня станет честью принять участие в завтрашнем праздновании 30-летия независимости Словении".

"Успех председательства Словении, а также Европейского союза как такового зависит от совместных усилий как членов, так и европейских институтов, направленных на то, чтобы воспользоваться возможностью и улучшить функционирование союза на случай будущих кризисов", - в свою очередь подчеркнул глава словенского внешнеполитического ведомства.

Председательство в Совете ЕС осуществляется государствами сообщества на полугодовой ротационной основе. Срок председательства Словении начнется 1 июля, а с началом 2022 года руководство организацией перейдет к Франции.