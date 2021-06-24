Спецпредставители ближневосточного "квартета" проведут телеконференцию в конце июня

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Телеконференция спецпредставителей "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию запланирована на конец июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве информировали, что спецпредставитель министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков провел в четверг беседу по телефону с заместителем Госсекретаря США Хейди Амром.

"Условились продолжить обмен мнениями в рамках запланированной на конец июня телеконференции спецпредставителей "квартета", - указали в дипведомстве.

"С российской стороны отмечена ключевая роль ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС в качестве уникального механизма сопровождения процесса БВУ, одобренного решениями Совета Безопасности ООН", - указали в министерстве.

Там подчеркнули, что данный коллективный формат во взаимодействии со всеми региональными игроками "призван внести важный вклад в дело открытия политического горизонта в палестино-израильских отношениях, что позволит не допустить рецидивов военной конфронтации".