ЕС осудил попытки иностранных государств использовать миграцию для политических целей

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Саммит ЕС принял в четверг заявление по миграции, в котором осудил попытки иностранных государств использовать миграцию с целью политического давления. Текст заявления распространил пресс-секретарь глав Европейского совета Баренд Лейтс.

"Европейский совет (саммит ЕС) осуждает и отвергает любые попытки иностранных государств использовать миграцию как инструмент для достижения политических целей", - говорится в заявлении.

Перед началом саммита президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Минск в целенаправленной переброске нелегальных мигрантов с Ближнего Востока в Литву для оказания политического давления на Вильнюс, который выступает одним из главных сторонников усиления давления ЕС на Белоруссию. Он также утверждал, что белорусские власти намерены в дальнейшем "аналогично поступить в отношении наркотрафика".

По словам литовского лидера, проблема с ростом потока нелегальных мигрантов через Белоруссию в Литву выходит за национальные рамки. С начала года в Литве задержаны более 500 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в республику с территории соседней Белоруссии, что в шесть раз больше, чем за весь 2020 год.

Ранее ЕС принял экономические секторальные санкции против Белоруссии, которые, однако, не затронули экспорт в страны Евросоюза бензина и дизеля из этой страны.