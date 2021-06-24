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Инцидент с британским эсминцем в Черном море
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Пентагон счел дезинформацией заявления о предупредительной стрельбе в инциденте с эсминцем

ФСБ ранее распространила видеозапись с предупредительными выстрелами по курсу британского эсминца Defender в Черном море

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США считает "примером дезинформации" со стороны Москвы сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender у побережья Крыма. С таким утверждением выступил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в четверг на регулярном брифинге.

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По его словам, британская сторона "открыто заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было". По мнению Кирби, "это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего". "Этого просто не было", - утверждал он, отвечая на вопрос одного из журналистов.

В четверг ФСБ РФ распространила видеозапись с предупредительными выстрелами по курсу британского эсминца в Черном море. На видеозаписи запечатлено, как экипаж пограничного катера ФСБ несколько раз предупредил экипаж Defender об открытии огня в случае пересечения границы РФ, после чего выполнил предупредительную стрельбу по курсу эсминца.

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СШАРоссияКрымИнцидент с британским эсминцем в Черном море
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