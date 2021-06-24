В ПАСЕ выразили обеспокоенность финансированием политиков стран СЕ из-за границы

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) озабочена финансированием политических партий и их отдельных деятелей стран Совета Европы третьими сторонами с целью повлиять на политические процессы и выступает за ужесточение контроля за подобными операциями. Об этом говорится в резолюции, одобренной участниками весенней сессии организации в четверг.

"Ассамблея принимает к сведению растущую озабоченность граждан по поводу целостности демократического процесса в государствах - членах СЕ на фоне сообщений о ненадлежащем или незаконном вмешательстве посредством финансовых взносов со стороны других государств или связанных с ними субъектов в адрес политических партий и на предвыборные кампании", - гласит документ. В нем также отмечается, что возрастает доля сообщений об использовании кибератак и дезинформации для вмешательства в политическую жизнь стран. Резолюция осуждает любые попытки подобного вмешательства как со стороны государств - членов СЕ, так и не входящих в организацию стран.

Отдельно выражена обеспокоенность использованием "серых зон" в законодательстве отдельных стран для продвижения иностранных интересов через подарки и услуги, предоставление займов, причем не только партиям, но и отдельным деятелям, а также благотворительным и неправительственным организациям (НПО). И хотя деятельность НПО призывают всячески поддерживать, дабы не нарушать гражданские процессы в стране, сам докладчик - немецкий парламентарий Константин Куле - признал, что, как только НПО заходит на политическое поле, особенно в период предвыборных кампаний, к ней должны применяться более строгие правила контроля за финансированием, как для партии, а не как для независимой организации.

Обращается внимание на использование аффилированных с государством представителей делового мира и компаний для достижения указанных целей, а также растущее использование анонимных пожертвований, в том числе с использованием криптовалюты. Среди вариантов потенциального обхода законного контроля также называются скрытые инвестиции в бизнес, "особенно в сфере энергетики и природных ресурсов".

На этом фоне документ призывает страны СЕ ужесточить законодательство в отношении получения пожертвований политическими партиями и участвующими в политическом процессе организациями, расширить понятие взносов на подарки и услуги, а также займы. Также большинство депутатов согласились с призывом к запрету анонимных взносов и переводов криптовалют, ужесточению требований по минимальным пожертвованиям. Резолюция призывает усилить контроль за передачей взносов через посредников и признать потенциальную связь с отмыванием денег как ненадлежащее или незаконное иностранное вмешательство.

Позиция России

"Тема доклада представляет большую важность и интерес в моей стране, тем более что мы всерьез боремся с попытками влиять на нашу политическую жизнь извне, в том числе за счет финансирования политических партий и избирательных кампаний из-за рубежа", - заявил в ходе выступления по видеосвязи первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

В то же время он назвал доклад Куле двусмысленным и указал, в частности, на коллизию требований в отношении НПО. "Я поражен, насколько абсурдны иногда аргументы в докладе, призванные представить мою страну вмешивающейся в дела других стран", - заявил российский сенатор. Очевидно, имеется в виду приложенный к резолюции пояснительный меморандум, где действительно из всех стран называется только Россия, когда приводятся примеры предполагаемого вмешательства.

Кисляк напомнил, что "в США существует закон, который от госсекретаря требует вмешательства в демократическое управление в России", и ежегодно на эти цели, по его словам, выделяется около $20 млн. "Есть и организации, финансируемые не без помощи правительства автора доклада, тоже видные в России, но об этом ни слова", - добавил он. "Нынешний доклад с нашей стороны поддержки никакой получить не может, тем более что он разворачивается в пропагандистских антироссийских целях", - заключил российский сенатор.