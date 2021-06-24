{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ПАСЕ выразили обеспокоенность финансированием политиков стран СЕ из-за границы

Среди вариантов потенциального обхода законного контроля называются скрытые инвестиции в бизнес, "особенно в сфере энергетики и природных ресурсов"

ПАРИЖ, 24 июня. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) озабочена финансированием политических партий и их отдельных деятелей стран Совета Европы третьими сторонами с целью повлиять на политические процессы и выступает за ужесточение контроля за подобными операциями. Об этом говорится в резолюции, одобренной участниками весенней сессии организации в четверг.

"Ассамблея принимает к сведению растущую озабоченность граждан по поводу целостности демократического процесса в государствах - членах СЕ на фоне сообщений о ненадлежащем или незаконном вмешательстве посредством финансовых взносов со стороны других государств или связанных с ними субъектов в адрес политических партий и на предвыборные кампании", - гласит документ. В нем также отмечается, что возрастает доля сообщений об использовании кибератак и дезинформации для вмешательства в политическую жизнь стран. Резолюция осуждает любые попытки подобного вмешательства как со стороны государств - членов СЕ, так и не входящих в организацию стран.

Отдельно выражена обеспокоенность использованием "серых зон" в законодательстве отдельных стран для продвижения иностранных интересов через подарки и услуги, предоставление займов, причем не только партиям, но и отдельным деятелям, а также благотворительным и неправительственным организациям (НПО). И хотя деятельность НПО призывают всячески поддерживать, дабы не нарушать гражданские процессы в стране, сам докладчик - немецкий парламентарий Константин Куле - признал, что, как только НПО заходит на политическое поле, особенно в период предвыборных кампаний, к ней должны применяться более строгие правила контроля за финансированием, как для партии, а не как для независимой организации.

Обращается внимание на использование аффилированных с государством представителей делового мира и компаний для достижения указанных целей, а также растущее использование анонимных пожертвований, в том числе с использованием криптовалюты. Среди вариантов потенциального обхода законного контроля также называются скрытые инвестиции в бизнес, "особенно в сфере энергетики и природных ресурсов".

На этом фоне документ призывает страны СЕ ужесточить законодательство в отношении получения пожертвований политическими партиями и участвующими в политическом процессе организациями, расширить понятие взносов на подарки и услуги, а также займы. Также большинство депутатов согласились с призывом к запрету анонимных взносов и переводов криптовалют, ужесточению требований по минимальным пожертвованиям. Резолюция призывает усилить контроль за передачей взносов через посредников и признать потенциальную связь с отмыванием денег как ненадлежащее или незаконное иностранное вмешательство.

Позиция России

"Тема доклада представляет большую важность и интерес в моей стране, тем более что мы всерьез боремся с попытками влиять на нашу политическую жизнь извне, в том числе за счет финансирования политических партий и избирательных кампаний из-за рубежа", - заявил в ходе выступления по видеосвязи первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

В то же время он назвал доклад Куле двусмысленным и указал, в частности, на коллизию требований в отношении НПО. "Я поражен, насколько абсурдны иногда аргументы в докладе, призванные представить мою страну вмешивающейся в дела других стран", - заявил российский сенатор. Очевидно, имеется в виду приложенный к резолюции пояснительный меморандум, где действительно из всех стран называется только Россия, когда приводятся примеры предполагаемого вмешательства.

Кисляк напомнил, что "в США существует закон, который от госсекретаря требует вмешательства в демократическое управление в России", и ежегодно на эти цели, по его словам, выделяется около $20 млн. "Есть и организации, финансируемые не без помощи правительства автора доклада, тоже видные в России, но об этом ни слова", - добавил он. "Нынешний доклад с нашей стороны поддержки никакой получить не может, тем более что он разворачивается в пропагандистских антироссийских целях", - заключил российский сенатор.

Зеленский не ответил, будет ли баллотироваться на второй срок
Через год после своего избрания украинский президент заявлял, что одного срока не хватит, чтобы "выполнить все обещания"
Читать полностью