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Кризис на Украине

Зеленский хочет найти с Байденом и Путиным новый формат по урегулированию в Донбассе

Президент Украины считает, что минскую повестку дня не нужно закрывать, но нужно открывать другую

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет найти с лидером США Джозефом Байденом и президентом России Владимиром Путиным новый формат по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом он сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук на канале "1+1".

"Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе изначально были "еле живым" документом. Выход из ситуации можно попробовать найти на личных встречах с американским лидером Джо Байденом и российским президентом Владимиром Путиным", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что минскую повестку дня не нужно закрывать, но нужно открывать другую. "Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую повестку решения этих вопросов", - добавил Зеленский.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаКризис на УкраинеБайден, Джозеф (Джо)Зеленский, Владимир Александрович
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