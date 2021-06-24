Байден: США не бросят на произвол судьбы афганцев, помогавших американским войскам

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не бросят на произвол судьбы тех граждан Афганистана, которые оказывали помощь американским войскам и работали прежде всего переводчиками. Об этом заявил в четверг журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

"Мы уже запустили процесс. Помогавшие нам не будут брошены", - сказал глава вашингтонской администрации, комментируя вопрос об эвакуации таких афганцев.

Американский лидер затруднился уточнить, в какие именно страны начата эвакуация таких граждан Афганистана. "Этого я не знаю", - признал Байден. "Завтра (в пятницу) я встречаюсь с [президентом Афганистана Ашрафом] Гани, он прибывает ко мне, будет обсуждение [такого рода вопросов]. Но мы будем рады видеть их (оказывавшим американским силам содействие афганцев) здесь (в США), как и любых других, кто рисковал своей жизнью, чтобы помочь нам", - подчеркнул президент.

Он объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

По данным американских СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и с ними еще порядка 53 тыс. членов семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Американские правозащитники и законодатели призывают администрацию Байдена отправить этих афганцев на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты приступают вскоре к эвакуации таких граждан Афганистана. Деталей плана он не привел.

Как отмечает газета New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что эти лица не будут депортированы на родину, если им будет отказано.