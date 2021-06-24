{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Байден: США не бросят на произвол судьбы афганцев, помогавших американским войскам

Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не бросят на произвол судьбы тех граждан Афганистана, которые оказывали помощь американским войскам и работали прежде всего переводчиками. Об этом заявил в четверг журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

"Мы уже запустили процесс. Помогавшие нам не будут брошены", - сказал глава вашингтонской администрации, комментируя вопрос об эвакуации таких афганцев.

Американский лидер затруднился уточнить, в какие именно страны начата эвакуация таких граждан Афганистана. "Этого я не знаю", - признал Байден. "Завтра (в пятницу) я встречаюсь с [президентом Афганистана Ашрафом] Гани, он прибывает ко мне, будет обсуждение [такого рода вопросов]. Но мы будем рады видеть их (оказывавшим американским силам содействие афганцев) здесь (в США), как и любых других, кто рисковал своей жизнью, чтобы помочь нам", - подчеркнул президент.

Он объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

По данным американских СМИ, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и с ними еще порядка 53 тыс. членов семей надеются получить иммиграционные визы в США. Однако это довольно длительный процесс, поэтому было принято решение об их эвакуации. Американские правозащитники и законодатели призывают администрацию Байдена отправить этих афганцев на принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты приступают вскоре к эвакуации таких граждан Афганистана. Деталей плана он не привел.

Как отмечает газета New York Times, эвакуация с территории Афганистана не дает привилегий в процессе рассмотрения заявки на американскую визу, а также не обеспечивает гарантий того, что эти лица не будут депортированы на родину, если им будет отказано.

Теги
АфганистанСША
Зеленский не ответил, будет ли баллотироваться на второй срок
Через год после своего избрания украинский президент заявлял, что одного срока не хватит, чтобы "выполнить все обещания"
Читать полностью