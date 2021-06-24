Зеленский не исключил создания "стены" с Донбассом, но только через референдум

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины придется отгораживаться от Донбасса "стеной". Об этом он сказал в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на канале 1+1 , показанном в четверг.

"Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о "стене" будет голосовать народ Украины", - сказал президент, имея в виду вынесение данного вопроса на референдум.

При этом он назвал вопрос "стены" очень сложным, пояснив, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. "О Донбассе или о той, либо другой "стене", - это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет", - подчеркнул Зеленский.

"То есть "стена" - это же не просто слова или что-то Украина строит. "Стена" - это разрыв всех отношений, всех коммуникаций. Вопрос "стены" в том, что делать с людьми, которые там, что делать с предприятиями, что делать с водой для Донбасса? Что делать, не поставлять им воду?" - продолжил Зеленский.

"Мы хотим вернуть людей и территории", - отметил он.