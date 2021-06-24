Зеленский не ответил, будет ли баллотироваться на второй срок

КИЕВ, 24 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пока не готов дать ответ, будет ли баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил в интервью программы "VIP с Натальей Мосейчук" на канале 1+1.

"Не от меня зависит, это выбор людей. Сложно говорить. Хочется некоторые вещи просто успеть сделать до конца каденции", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок. Срок его полномочий на посту президента истекает в 2024 году.

Вместе с тем Зеленский заявил, что не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на будущих президентских выборах. "У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты - это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что я буду догонять, потому что я хочу это изменить", - сказал Зеленский.

Срок его полномочий на посту президента истекает в 2024 году. Перед выборами весной 2019 года Зеленский утверждал, что идет только на один срок. Однако уже через год он заявил, что одного срока не хватит, чтобы выполнить все обещания.