Порядка 150 человек пострадали из-за торнадо в Чехии

ПРАГА, 24 июня. /ТАСС/. Около 150 человек, в том числе дети, пострадали из-за торнадо и сильного ветра в четверг на юго-востоке Чехии, в Южноморавском крае. Об этом сообщила журналистам представитель Объединенной службы спасателей и пожарных Чехии Гедвига Кропачкова.

"Мы зафиксировали в Южноморавском крае из-за чрезвычайно сильных порывов шквального ветра и торнадо 150 раненых, включая детей", - сказала она.

Ранее Чешское телевидение сообщило о том, что торнадо частично разрушил четыре села в окрестностях чешских городов Бржецлав и Годонин.

В частности, по словам Марека Бабиша, старосты села Грушки, насчитывающего 1 640 жителей, торнадо уничтожил половину этого населенного пункта. "Остались только стены домов, без крыш и окон. Костел также [остался] без крыши и колокольни. Автомобили были брошены [торнадо] на коттеджи. У [сельской] школы нет фасада и крыши. Вырваны [с корнями] столетние липы и ели", - указал староста.

Аналогичная картина наблюдается в расположенном неподалеку селе Лужице в районе города Годонин, где также имеются раненые и полностью уничтоженные стихией жилые дома. Отмечается, что ураганный ветер перевернул автобус, в результате инцидента пострадали четыре человека. Староста села Моравска-Нова-Весь в районе города Бржецлав Марк Кошут также проинформировал СМИ об ущербе, нанесенном сотням жилых домов.

Метеорологи сообщили, что в районах на юго-востоке Чешской республики были условия для возникновения сильного торнадо, которое является исключительным явлением в регионе. К ликвидации его последствий привлечены спасатели, пожарные и полицейские. Представители объединенной службы спасателей и пожарных республики высказывают предположение, что под развалинами строений в районах стихийного бедствия могут находиться люди. Размеры ущерба уточняются.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек сообщил, что власти обсуждают план привлечения армии к работам по ликвидации последствий торнадо. "Все, у кого есть руки и ноги, туда едут. Уже проходит обсуждение направления [на помощь региону] вооруженных сил", - подчеркнул он.