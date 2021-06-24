ICAO пока не начала расследование инцидента с бортом Ryanair

ОТТАВА, 24 июня. /ТАСС/. Секретариат Международной организации гражданской авиации (ICAO) опубликовал рабочий документ по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в Минске для обсуждения его на заседании Совета ICAO в пятницу, но созданная комиссия пока не приступила к расследованию, так как еще не получены все необходимые материалы. Об этом в четверг заявил ТАСС представитель РФ в организации Сергей Гудков.

"Сегодня на внутреннем портале ICAO был опубликован промежуточный доклад, в котором есть описание того, что было сделано Секретариатом ICAO для изучения этой ситуации, - сказал он. - Но, по существу, данный документ не содержит каких-либо предварительных выводов. Комиссия пока не может приступить к расследованию, так как пока еще не получены все необходимые документы".

Гудков уточнил, что в состав комиссии вошли сотрудники Аэронавигационного, Авиатранспортного и Юридического управлений ICAO, а ее председателем назначен Сильван Лафое, возглавляющий департамент авиационной безопасности Авиатранспортного управления ICAO. Комиссия уже запросила страны, имеющие отношение к инциденту, предоставить все имеющиеся у них документы, относящиеся к данному событию. По словам представителя РФ в организации, данный рабочий документ будет обсуждаться членами Совета ICAO в пятницу, в заключительный день работы 223-й сессии Совета ICAO.

В четверг власти Белоруссии сообщили, что получили промежуточный доклад ICAO об инциденте с самолетом Ryanair в воздушном пространстве республики 23 мая. На прошлой неделе ICAO сообщила, что "сами факты и выводы будут изложены в последующем (итоговом) докладе Совету во время его следующей 224-й сессии, которая начнет работу 13 сентября".