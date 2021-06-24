Пентагон заявил, что США намерены добиваться ареста "хакеров из РФ" в третьих странах

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Американские власти считают, что занимающиеся вымогательством хакеры из России предпочитают тратить деньги за рубежом, где США и попытаются заполучить их. Соответствующие высказывания сделала в четверг первый заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг в ходе видеоконференции издания Defense One.

"Если вы занимаетесь вымогательством, пытаясь нажиться, вы не захотите сидеть зимой в Санкт-Петербурге. Многие из этих людей захотят отправиться в красивые места, чтобы потратить там деньги, - сказала Оянг, отвечая на вопрос, как США намерены привлекать к ответственности предполагаемых хакеров. - Правительство США продемонстрировало, что может быть беспощадно <...> [к нарушению] закона. Я думаю, есть по-прежнему возможности, если люди находятся в безопасном укрытии в Москве или где-либо, что мы можем найти креативные пути заполучить этих людей".

Говоря о недавних хакерских атаках на американские компании и предприятия, представитель Пентагона подчеркнула, что у организаций должен быть план действий на случай таких нештатных ситуаций. "Пока мы решаем проблему предоставления безопасного укрытия вымогателям преимущественно со стороны России и других стран, о чем президент Джо Байден напрямую говорил президенту [России Владимиру] Путину, компании должны быть готовы к тому, что это [кибератака] может с ними произойти", - сказала она.

По мнению Оянг, США не хотят в этой сфере играть роль мирового полицейского, поэтому компании "должны думать о своей уязвимости".

Как заявили в четверг в МИД РФ, россиянам следует быть осторожными при планировании поездок за рубеж, особенно если есть основания предполагать интерес к себе со стороны спецслужб США.

Обсуждения в Женеве

На пресс-конференции по итогам встречи в Женеве 16 июня президент США Джо Байден заявил, что передал главе российского государства Владимиру Путину список из 16 типов инфраструктурных объектов, атаки на которые, согласно предложению американской стороны, должны пресекаться самым жестким образом. Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была совершена атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS.

На своей пресс-конференции по итогам переговоров с Байденом Путин отметил, что Москва и Вашингтон могут договориться о правилах поведения в сферах стратегической стабильности, кибербезопасности и региональных конфликтов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".