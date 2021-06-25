В Марокко открылось Бюро ООН по борьбе с терроризмом и подготовке кадров в Африке

РАБАТ, 25 июня. /ТАСС/. Бюро ООН по борьбе с терроризмом и подготовке кадров в Африке открылось в четверг в Рабате. Об этом сообщает пресс-служба марокканского министерства иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом.

В церемонии открытия принял участие глава МИД Марокко Насер Бурита, аккредитованные в Рабате зарубежные дипломаты, руководители ряда государственных ведомств королевства. По видеосвязи к мероприятию присоединился заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков.

"Бюро будет работать над разработкой и реализацией программ, направленных в первую очередь на наращивание потенциала и развитие профессиональных качеств в области борьбы с терроризмом, особенно в области безопасности, расследований и судебного преследования, управление системами тюрем и границами, реабилитацию и включение в общественную жизнь [радикалов]", - отметили в марокканском внешнеполитическом ведомстве.

"Открытие Бюро ООН в Рабате происходит в особое время, отмеченное активизацией усилий, направленных на укрепление международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом, - отметил Бурита. - Как участник сотрудничества в области безопасности и развития в Африке Марокко не пожалеет усилий в плане поддержки достижения целей бюро".

"Марокко подтверждает свое обязательство поделиться с африканскими государствами уникальным опытом стратегии борьбы с терроризмом, разработанной за более чем два десятилетия под руководством короля Мухаммеда VI", - заключил министр.