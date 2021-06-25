Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить новую финансовую помощь Турции для беженцев

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран ЕС поручили Еврокомиссии (ЕК) подготовить новую финансовую помощь Турции для сирийских беженцев. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС, распространенном в четверг вечером в Брюсселе.

"Евросовет призывает Еврокомиссию без промедления представить предложение по дальнейшей финансовой поддержке для сирийских беженцев и принимающих общин в Турции, Иордании, Ливане и других частях региона в рамках миграционной политики ЕС", - отмечается в нем.

Как говорится в документе, ЕС заинтересован в развитии сотрудничества и взаимовыгодных отношений с Анкарой. "Евросовет подтверждает готовность ЕС взаимодействовать с Турцией поэтапно, пропорционально, чтобы усилить сотрудничество в ряде сфер, представляющих общий интерес", - подчеркивается в нем.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Евросоюз рассматривает возможность выделения €3,5 млрд Турции на продолжение приема сирийских беженцев до 2024 года. Финансовая поддержка является частью общего пакета помощи размером более €5,7 млрд для Турции, Иордании, Ливана и Сирии, указывает Reuters. Средства планируют направить на гуманитарные проекты. Как отмечает агентство, в Турции в настоящее время проживает порядка 4 млн беженцев.

ЕС и Турция подписали в марте 2016 года соглашение, которое предусматривает меры по сокращению потока нелегальных мигрантов из Сирии, Ирака, Афганистана и Пакистана. Эта схема была создана для уменьшения миграционного потока в Европу: у беженцев появилась возможность подать законное прошение об убежище с территории Турции. Именно беженцев, спасающихся от войны в своих странах, а не экономических мигрантов, которые пытаются нелегально проникнуть в Европу, страны ЕС готовы принимать и оказывать им поддержку. В апреле 2016 года началась реализация данного соглашения.