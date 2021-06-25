Около 300 бездомных мигрантов установили палатки перед мэрией Парижа, требуя дать им жилье

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Бездомные мигранты установили палатки на площади перед зданием мэрии Парижа, требуя урегулировать их жилищные проблемы. Как сообщает вечером в четверг ассоциация Utopia56, в акции принимают участие около 300 человек.

"В этот четверг 300 одиноких женщин и семей с десятками несовершеннолетних детей, не имеющих жилья, расположились в палатках на площади Отель-де-Виль в Париже. Вместе с командами Utopia56 они срочно призывают к помощи и просят правительство предоставить достойное и постоянное жилье", - говорится в сообщении организации.

Организаторы акции сообщили, что уже несколько недель их приюты стабильно заполнены и они раздают палатки "десяткам семей", которые спят на улицах и под мостами на окраинах французской столицы. Они утверждают, что ни префектура, ни мэрия не реагируют на их запросы о предоставлении бездомным временных убежищ.

Волонтеры ассоциации планируют провести вместе с мигрантами на этой площади целую ночь и "остаться там до тех пор, пока не будет найдено решение по размещению" бездомных. Это уже не первая подобная акция данного коллектива: они регулярно организовывают палаточные пикеты с мигрантами в общественных местах. В январе, например, они заняли заброшенный детский сад, требуя спасти мигрантов от холодов, также неоднократно бездомные под их руководством расставляли палатки на площади Республики.

Одна из таких акций 23 ноября 2020 года завершилась жестким разгоном со стороны полицейских, которые ломали палатки и силой выгоняли протестующих с площади. Журналисты в свою очередь жаловались на необоснованное насилие со стороны полиции и препятствование работе СМИ. И хотя "Врачи без границ" и "Репортеры без границ" практически сразу анонсировали жалобы против префекта столичной полиции Дидье Лальмана за нарушения в отношении журналистов, а министр внутренних дел Жеральд Дарманен распорядился провести внутреннее расследование, с тех пор никакой информации о возможных проверках и их итогах опубликовано не было.