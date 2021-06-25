Telegraph: решение о проходе эсминца вблизи Крыма было оставлено за Джонсоном

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов Крыма было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, а доведено до командования корабля оно было за два дня до инцидента в Черном море. Об этом сообщила в четверг британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны королевства.

По его словам, идея о проходе Defender стала причиной спора между министром иностранных дел Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом, который, как сообщает издание, и предложил подобный маршрут. Как говорится в статье, глава МИД опасался, что Москва якобы может использовать этот инцидент в свою пользу и предупреждал об этом. "Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру, чтобы он принял решение. В понедельник Defender было направлено решение о том, что он должен совершить мирный проход через эти воды", - заявил источник изданию.

В четверг Джонсон ушел от ответа на вопрос, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы эсминец прошел вблизи крымского побережья. Представитель главы правительства, которому был задан тот же вопрос, добавил, что не будет обсуждать тему "принятия оперативных военных решений".

При этом сотрудники правительства сообщили The Daily Telegraph, что в кабмине не было разногласий по поводу предполагаемой миссии и что подобные утверждения являются необоснованными. В статье приводятся слова источника в Минобороны, который сказал: "Мы все одна большая семья". Источник же в МИД в свою очередь сказал, что Рааб "поддерживает право Defender на мирный проход через украинские воды".