Минюст США сообщил об аресте 500 человек в ходе следствия по делу о штурме Капитолия

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Власти США с начала следствия по делу о беспорядках в Капитолии 6 января этого года произвели уже 500 арестов. Об этом сообщил в четверг министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

"Мы переступили порог в 500 арестов, в том числе [был арестован] сотый обвиняемый в нападении на сотрудника федеральных правоохранительных органов", - говорится в распространенном заявлении Гарленда.

"Сегодня утром мы арестовали первого подозреваемого по обвинениям, среди которых нападение на представителя СМИ", - добавил министр, пообещав продолжать привлекать к ответственности участников этих беспорядков.

6 января сторонники предыдущего президента США республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства. Эти выборы состоялись в ноябре 2020 года, победу на них одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри самого здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.