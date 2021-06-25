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Меркель заявила об отсутствии консенсуса между странами ЕС по саммиту с Россией

По словам канцлера ФРГ, это была очень обстоятельная и непростая дискуссия
Канцлер ФРГ Ангела Меркель EPA-EFE/CLEMENS BILAN
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Об этом в пятницу по итогам первого дня саммита стран сообщества заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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"Это была очень обстоятельная и непростая дискуссия. Мы еще раз определились, на каких условиях мы готовы работать и более тесно взаимодействовать с Россией. Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было", - приводит агентство Reuters слова Меркель.

В четверг во внешнеполитической службе ЕС ТАСС подтвердили, что возможность проведения встречи глав государств Евросоюза и Путина по инициативе Германии и Франции будет обсуждаться на саммите, но отказались комментировать эту инициативу до завершения встречи. В пресс-службе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля отметили, что "по итогам стратегической дискуссии по России на саммите ЕС должны быть выработаны дальнейшие рекомендации по реализации политики Евросоюза в отношении РФ". Позднее сам Боррель по прибытии на саммит сообщил, что возможность саммита Россия - ЕС будет рассмотрена.

Накануне саммита британская газета Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, сообщила, что Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияМакрон, Эмманюэль
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