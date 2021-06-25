В Конгресс США внесли законопроект о повышении осведомленности американцев о киберугрозах

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Группа конгрессменов от обеих партий внесла в нижнюю палату американского законодательного органа законопроект о повышении осведомленности американцев о киберугрозах. Об этом сообщает в четверг пресс-служба автора инициативы Адама Кинзингера (республиканец, от штата Иллинойс).

"Законопроект потребует от Национального управления по телекоммуникациям и информации (подразделение Министерства торговли США) запустить кампанию [по обеспечению] грамотности в области кибербезопасности, чтобы расширить знания и осведомленность населения Америки о рисках, связанных с кибербезопасностью, в том числе о методах предотвращения кибератак", - говорится в сообщении.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особенную актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на компьютерные сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Президент России Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании и предположил, что ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с президентом США Джо Байденом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.