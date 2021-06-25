Лидеры 27 стран ЕС поручили Боррелю подготовить варианты санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности введения новых санкций против России, включая экономические, для противодействия возможной будущей деятельности РФ, которую они расценят как вредоносную. Об этом говорится в итоговом заявлении по отношениям с Россией, принятом в пятницу ночью по итогам первого дня саммита ЕС.

"Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические", - говорится в документе.

Возможные форматы диалога с Россией

Также Евросоюз изучит возможные форматы диалога с Россией по вопросам, которые представляют интерес для сообщества.

"Европейский совет подчеркнул открытость к избирательному диалогу с Россией по вопросам, представляющим интерес для ЕС. Совет поручил Еврокомиссии и верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю] разработать конкретные возможности для этого для последующего обсуждения их с советом по таким темам, как климат и охрана окружающей среды, здравоохранение, отдельные вопросы внешней политики и политики безопасности, включая отношения с Ираном, Сирией и Ливией", - говорится в документе.

В нем не упоминаются предложенные Боррелем принципы развития отношений с Россией: "отталкивать, сдерживать, вовлекать".