СМИ: в правительстве Гонконга готовятся кадровые перестановки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 июня. /ТАСС/. Госсовет КНР готовится утвердить ряд кадровых перестановок в правительстве Гонконга, в ходе которых впервые представитель силовых структур займет второй по значимости пост. Об этом сообщила в пятницу радиостанция RTHK.

По ее данным, на пост главного секретаря (главного министра) местной администрации будет назначен секретарь (министр) по вопросам безопасности Джон Ли. Он сменит на этой должности 70-летнего Мэттью Чжана, который, как ожидается, уйдет на пенсию.

Джона Ли заменит комиссар полиции Крис Тан, один из заместителей которого - Рэймонд Сиу - возглавит службу полиции. О перестановках может быть объявлено уже в ближайшее время.

На следующей неделе глава администрации Гонконга Кэрри Лам, а также чиновники ее правительства, включая Джона Ли и Криса Тана, посетят Пекин на празднование 100-летнего юбилея основания Коммунистической партии Китая, который отмечается 1 июля. Во время отсутствия Лам будет замещать главный секретарь ее администрации Мэттью Чжан, который занимает этот пост с 2017 года.