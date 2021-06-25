Япония считает неприемлемым комментарий МИД РФ о протесте Токио из-за учений на Курилах

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Японии назвало неприемлемым комментарий МИД РФ относительно протеста японской стороны, который был ранее заявлен в связи с началом учений российских военных на южной части Курильских островов. Такое мнение выразил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабмина Японии Кацунобу Като.

"Мы в курсе, что МИД РФ 24 июня опубликовал комментарий по поводу протеста японской стороны в связи с учениями российских военных на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова). Мы воздержимся от комментирования каждого комментария в отдельности, однако этот комментарий противоречит нашей позиции по северным территориям и является неприемлемым", - сказал он.

"Правительство Японии будет и впредь вести упорные переговоры с Россией с целью решения территориального вопроса и подписания мирного договора", - добавил Като.

В среду пресс-служба Восточного военного округа сообщила о начале учений на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря с участием более 10 тыс. военных, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов. Маневры в островной зоне ВВО пройдут в два этапа общей продолжительностью пять суток. Япония в тот же день заявила российской стороне протест в связи с началом учений на южной части Курильских островов.

Комментируя действия Токио, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что власти Японии должны направить усилия на реальное улучшение отношений с РФ, а не делать громкие заявления о действиях российской стороны на Курилах. Она также раскритиковала желание Японии увязывать территориальные претензии к РФ с действиями российской стороны на своей суверенной территории.