CNN: Трамп заявлял, что военным следует жестко подавлять протесты в США

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп, будучи президентом США, заявлял, что американским военным следует жестко подавлять охватившие страну в прошлом году протесты, а также призывал стрелять в участников массовых акций. Такое утверждение, как сообщил в четверг телеканал CNN, приводится в готовящейся к публикации книге журналиста газеты The Wall Street Journal Майкла Бендера.

По его версии, Трамп настаивал на том, что военным следует подавлять массовые акции протеста в стране и "вышибить дух" из их участников. Говоря с военными и сотрудниками правоохранительных органов, республиканец якобы призывал "раскроить черепа" протестующим, а также "просто стрелять в них". "Стреляйте им по ногам, может быть, в стопу", - якобы указывал республиканец, отмечая необходимость "быть жесткими" с демонстрантами.

Трамп якобы показывал сотрудникам своей администрации видеозаписи, на которых правоохранители применяли силу к демонстрантам. Республиканец, как утверждается в публикации, отмечал, что действовать следует именно так.

По версии Бендера, Трампу возражал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Он якобы "часто был единственным", кто высказывался против в свете заявлений 45-го американского лидера. Книга Бендера, как ожидается, поступит в продажу в июле. Журналисты CNN ознакомились с выдержками из нее.

Массовые протесты против жестокости со стороны полиции по отношению к афроамериканцам начались в США в мае 2020 года после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) темнокожего Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте удушающий прием, вскоре после этого Флойд умер в больнице. Манифестации сопровождались столкновениями с полицией, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

В апреле 2021 года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием при задержании Флойда. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца. Приговор экс-полицейскому, как ожидается, огласят в ближайшее время.