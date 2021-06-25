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Байден объявил о режиме ЧС во Флориде после обрушения здания

Президент США также распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей и властей штата
Президент США Джо Байден EPA-EFE/SARAH SILBIGER / POOL
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Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/SARAH SILBIGER / POOL

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в ночь на пятницу указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения там жилого дома, а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Джо Байден объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился [предоставить] федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей и [властей] штата в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате обрушения здания в городе Серфсайд", - говорится в сообщении. Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны.

12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на четверг. Согласно официальным данным, погиб один человек, судьба 99 человек остается неизвестной. В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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