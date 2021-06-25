Главный силовик Гонконга получил второй по значимости пост в правительстве

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 июня. /ТАСС/. Госсовет КНР утвердил ряд кадровых перестановок в правительстве Гонконга, в ходе которых впервые представитель силовых структур занял второй по значимости пост. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении властей этого специального административного района КНР.

На должность главного секретаря (главного министра) местной администрации переведен секретарь (министр) по вопросам безопасности 63-летний Джон Ли. Он сменил на этом посту 70-летнего Мэттью Чжана, который занимал его с 2017 года.

Джона Ли на министерской должности заменил комиссар полиции 55-летний Крис Тан, один из заместителей которого - Рэймонд Сиу - возглавит теперь правоохранительные органы.

"Трое этих чиновников были рядом со мной в период беспрецедентных трудностей для Гонконга. Уверена, они и дальше будут вносить свой вклад в жизнь страны и Гонконга", - прокомментировала назначения глава местной администрации Кэрри Лам.

Говоря о повышении главного силовика, Лам отметила, что "его продвижение по службе было сделано на основании заслуг", и призвала не спекулировать по этому поводу.

Нынешние перестановки были инициированы Кэрри Лам за год до окончания ее полномочий 1 июля 2022 года. Пока не известно, будет ли глава региона переизбираться на второй срок на предстоящих в марте выборах.