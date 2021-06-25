США заявили, что готовы поддержать минский процесс, если у других будет такое желание

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Вашингтон готов оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине, если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, которое опубликовал в пятницу немецкий журнал Spiegel.

Он сказал, что Вашингтон в 2015 и 2016 годах согласился с тем, что "нормандский формат" в составе России, Германии, Франции и Украины - основная платформа для решения кризиса. "Однако результаты минских переговоров, к сожалению, не были выполнены по большей части российской стороной, хотя именно это и был лучший путь для шага вперед", - утверждал Блинкен.

"Президент [США Джо] Байден обсудил это с президентом [России Владимиром] Путиным, с канцлером [Германии Ангелой] Меркель и [французским президентом Эмманюэлем] Макроном. Мы при этом представляли следующую точку зрения: если Россия всерьез заинтересована наполнить жизнью "Минск" и если мы можем в этом помочь, то мы будем на 100% готовы к этому", - сказал дипломат. Однако "все зависит от того, хочет ли этого Россия" добавил он. Подробностей на этот счет Блинкен не привел.