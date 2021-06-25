Глава МИД Тайваня заявил о необходимости подготовки к возможному конфликту с КНР

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У считает, что острову необходимо готовиться к возможному вооруженному конфликту с Китаем. Об этом он заявил в обнародованном в четверг вечером интервью телеканалу CNN.

"Как ответственные за принятие решений на Тайване, мы не можем рисковать, мы должны быть готовыми, - сказал Джозеф У. - Когда китайское правительство заявляет, что они не откажутся от применения силы, и они проводят военные учения вокруг Тайваня, нам лучше исходить из того, что это реально".

Ранее на одной из пресс-конференций он заявил, что в случае нападения Китая Тайвань будет сражаться "до последнего дня", что вызвало негативную реакцию со стороны Пекина. По словам Джозефа У, он спокойно воспринял критику властей КНР в свой адрес за такое высказывание, поскольку иного и не ожидал.

Джозеф У отметил, что Тайвань не может пойти на объединение с Китаем, как к тому призывает китайское руководство, и пример Гонконга не поощряет жителей острова к такому сближению. "Если вы посмотрите на ситуацию в Гонконге, то это современная трагедия", - сказал он. Джозеф У, в частности, упомянул закрытие гонконгской оппозиционной газеты "Пинго жибао", которая, по его словам, была "символом независимой журналистики". "Мне очень печально наблюдать за тем, что происходит", - заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства Тайваня полагает, что население острова вполне устраивает его нынешний стутус-кво, при котором осуществляются выборы президента и парламента, действуют свои визовая и паспортная системы. Он подчеркнул, что Тайвань выступает за стабильное и мирное сосуществование с Китаем, к чему призывает и Пекин. "Думаю, что поддержание мирных и цивилизованных отношений между двумя сторонами, равно как и осуществление диалога, является общей ответственностью Тайваня и Китая, - сказал он. - Люди на Тайване хотят мира, чего желает и правительство Тайваня".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.