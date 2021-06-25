Блинкен заявил, что США видят в КНР не только противника, но и партнера по сотрудничеству

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают Китай не только в качестве противника и конкурента, но и как партнера по сотрудничеству. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в опубликованном в пятницу интервью немецкому изданию Der Spiegel.

"Мы видим, что у всех нас сложные отношения с Китаем. Есть очень разные аспекты: мы противники, конкуренты, но также и партнеры по сотрудничеству", - отметил Блинкен. При этом он добавил, что независимо от того, в каком качестве рассматривается Китай, следует выработать общий подход по отношению к нему. "Мы хотим убедиться, что все мы вместе понимаем возможные проблемы, исходящие от Китая, например когда речь заходит об информационных технологиях, которые так важны для нашей жизни", - подчеркнул госсекретарь, напомнив, что теперь США и их партнеры имеют другой взгляд на Китай.

"Наша цель состоит не в том, чтобы сдержать Китай или ослабить его. Наша задача заключается в том, чтобы поддерживать свободную и основанную на правилах международную систему, которая была построена с помощью США и Германии и в которую мы много инвестировали за последние десятилетия", - отметил Блинкен. По его словам, если эту систему ставят под сомнение Китай или другие страны, ее необходимо защищать.

"Я считаю, что мы постепенно приходим к общей позиции, которая также учитывает сложность наших отношений. Мы не просим наших партнеров выбирать между Китаем и США", - подытожил Блинкен. "Мы просто говорим, что у нас есть единый набор ценностей и общих интересов, которые сформировали международную систему на протяжении последних восьми десятилетий, и что мы должны продолжать отстаивать свободу и открытость", - заключил он.