Ухнаагийн Хурэлсух вступил в должность президента Монголии

ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Победивший на президентских выборах в Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в пятницу принес присягу и вступил в должность главы государства. Об этом сообщило агентство МОНЦАМЭ .

На эту тему

"Избранный 9 июня шестой президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принес в пятницу присягу перед депутатами Великого государственного хурала (парламента), руководством Конституционного суда, Верховного суда и членами правительства", - сообщает агентство.

"Я клянусь защищать независимость, суверенитет, свободу и национальное единство Монголии, соблюдать конституцию и честно выполнять обязанности президента", - приводит МОНЦАМЭ слова Хурэлсуха.

9 июня в Монголии прошли президентские выборы, на которых проголосовали около 69% избирателей. Ухнаагийн Хурэлсух обеспечил себе поддержку 67% жителей, явившихся на избирательные участки. За главного соперника Ухнаагийн Хурэлсуха - экс-депутата парламента Дангаасурэнгийн Энхбата - отдали голоса примерно 20% граждан, пришедших на избирательные участки. Уровень поддержки третьего кандидата - бывшего главы оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ - составил 6%, еще около 6% голосовавших сдали пустые бюллетени.

Выборы этого года стали первыми после внесения поправок в конституцию страны, согласно которым глава государства сможет занимать этот пост в течение шести лет без права переизбрания.